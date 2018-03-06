AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretine ilişkin, "Bu geziler vesilesiyle, gördüğüm bir başka gerçek de Afrika'da FETÖ'nün ülkemize ne kadar büyük bir zaman ve birikim kaybettirdiğidir. Hem Türkiye ismi ve Türk bayrağı altında uşaklığını yaptığı güçlere hizmet etmiş bir yapının tahribatını silmek hem de tüm ilişkileri yeni baştan kurmak için uğraşıyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Meclis çalışmalarında başarılı verimli bir hafta geçirilmesini temenni etti.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Afrika ziyaretine atıfta bulunan Erdoğan, "Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'de çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu ülkelerin bir kısmında iş adamlarımız da bize refakat ederek, kendi alanlarıyla ilgili önemli görüşmeler gerçekleştirdiler." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin çok eski ve tarihi ilişkilere sahip olduğu Cezayir'de, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, Başbakan Ahmed Ouyahia, Ulusal Halk Meclisi Başkanı Said Buhacca ve Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah ile samimi görüşmeler yaptıklarını aktararak, "Gelecek nesillere daha iyi bir ortak miras bırakabilmemiz için Kuzey Afrika'nın parlayan yıldızı olarak gördüğüm, yaklaşık 3.5 milyar dolarlık dengeli bir ticaret hacmimizin bulunduğu Cezayir ile bu tür temasları sıklaştırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ticari ilişkilerdeki yeni dönemin habercisi"

Erdoğan, Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach ile Rönesans ve Bayegan şirket ortaklığı vasıtasıyla Adana'da yapılmakta olan 1 milyar dolarlık petrokimya yatırımını, ticari ilişkilerdeki yeni dönemin habercisi olarak kabul ettiğini söyledi.

Moritanya'da tüm şehrin sokaklara inerek, kendilerini karşıladığını anlatan Erdoğan, "Yürekten gelen bir sevgiyle bağrına bastığını görmekten büyük memnuniyet duyduk. Moritanya'da şahit olduğumuz manzara bize sorumluluklarımızın ağırlığını bir kez daha hatırlattı. Ülkemizden Moritanya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk olan bu seyahatin, insani ve ticari ilişkilerimizin geleceği açısından bir milat teşkil edebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Ortak bir geleceğe yürüyeceğimize inanıyorum"

Batı Afrika'nın en önemli ülkelerinden biri olan Senegal ile eskiden beri iyi ilişkilere sahip olunduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ticaret hacmimizin 250 milyon doları bulduğu bu ülkenin sahip olduğu büyük potansiyelin gayet iyi farkındayız. Cumhurbaşkanı Macky Sall'in samimi ev sahipliğinde gerçekleşen Senegal ziyaretimizde, iş adamlarımızın bu ülkede yaptıkları yatırımları da yerinde görme imkanı bulduk. Afrika'nın çoğu yeri gibi gerçekten ciddi bir yokluğun, yoksulluğun hüküm sürdüğü bu ülkeyle her anlamda yapılabilecek çok işimizin olduğunu düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde, ilişkilerimizi çok daha sıklaştıracak, Senegalli kardeşlerimizle ortak bir geleceğe yürüyeceğimize inanıyorum."

Tüm ülkeler içinde en sıkıntılı ülkenin Mali olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu ülkeye Cumhurbaşkanlığı düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile görüşmesinde halklar arasındaki ilişkileri geliştirme iradesini teyit ettiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mali'de bulunan Timbuktu şehri Sahra çölündeki bir ilim, irfan yuvası olarak, bizim gönül coğrafyamızda özel bir yere sahiptir. Bu ülkeyle de siyasi, insani ve ticari ilişkilerimizi, hakettiği düzeye getirmek için daha çok çalışmamız gerektiğini gördük." ifadesini kullandı.

"Tüm ilişkileri yeni baştan kurmak için uğraşıyoruz"

Afrika ziyareti kapsamında gittiği ülkelerin ortak özelliğinin 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'ye verdiği destek olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu ülkeler, FETÖ okullarını kısa sürede, Maarif Vakfımıza devrederek, samimiyetlerini sözde bırakmayıp, fiiliyatta da göstermişlerdir. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu geziler vesilesiyle, gördüğüm bir başka gerçek de Afrika'da FETÖ'nün ülkemize ne kadar büyük bir zaman ve birikim kaybettirdiğidir. Hem Türkiye ismi ve Türk bayrağı altında uşaklığını yaptığı güçlere hizmet etmiş bir yapının tahribatını silmek hem de tüm ilişkileri yeni baştan kurmak için uğraşıyoruz. Kamu kurumlarımızla, TİKA'mızla, iş dünyamızla, burslarımızla, eğitim, sağlık, tarım alanındaki desteklerimizle, Yunus Emre Vakfımızla, Afrikalı kardeşlerimizin yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

Afrika kıtasında tüm ilişkileri kazan kazan ilkesine göre tesis etiklerini kaydeden Recep Tayyip Erdoğan, "Örneğin, ihracatımızın çok fazla, ithalatımızın çok düşük olduğu ülkelerde hemen ticaret dengemizi nasıl kurabileceğimizin yollarına bakıyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)