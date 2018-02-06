AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'nın DEAŞ'ı temizlediğini açıkladığını belirterek, "Temizlediysen, niye hala buradasın? Eğer 'DEAŞ'la mücadele için gönderiyorum' diyorsan, buna bizim inanmamız mümkün değil, buna da karnımız tok. O zaman sizin Türkiye'ye, İran'a yönelik hesabınız var veya olmaz ya Rusya'ya yönelik hesabınız var." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Afrin'deki harekatın kararlı bir şekilde devam ettiğini ve edeceğini vurguladı.

Harekatın İdlib ile devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İkide bir bize şunu söylüyorlar: 'Ne zaman bitireceksiniz?' Ne demek, ne zaman bitireceksiniz ya. Bize 'ne zaman bitireceksiniz?' sorusunu soranlara ben diyorum ki siz Afganistan'daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? Irak'taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene oldu, hala oradasınız. Sınırdaş değilsiniz, komşu değilsiniz. Ne işiniz var oralarda? Bizim 911 kilometre sınırımız var ve bugüne kadar 700'ü aşkın Suriye tarafından terör örgütlerinin taciz atışlarıyla karşı karşıya kaldık. Yüzü aşkın şehidimiz var. Bunu duyuyor mu Amerika, görüyor mu?

Bize birçok şeyleri söylediler ama ne yazık ki doğru konuşmadılar. Sayın Obama da doğru konuşmadı, şu anda Sayın Trump da aynı yolda gidiyor. Bize, 'Münbiç'ten çıkacağız, durmayacağız' dediler. Münbiç aslında yüzde 90'ı Arap toprağı olan bir yer. Peki niye duruyorsunuz? Hadi çıkın, kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, YPG'yi, PKK'yı getirdiniz. Onları getirip oraya yerleştiriyorsunuz, hala bize 'Münbiç'e gelmeyin' diyorsunuz. Biz Münbiç'e, topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz, bizim farkımız bu. Biz Amerika'ya şunu da söyledik: Terör örgütleri ile beraber hareket etmeyin. Eğer bu bölgede bir şey yapılacaksa, gelin NATO'da beraber olduğunuz Türkiye ile beraber bunları yapın."

Türkiye'de bu konudaki yaklaşımların farklı olabileceğine dikkati çeken Erdoğan, "Kusura bakmayın. Eğer biz büyük devlet olmaya ve bu ülkede birilerinin bizim canımızı acıtmasına müsaade etmek istemiyorsak, bu topraklarda belirleyici olacağız. Bizim sorunumuz bu bölgede güneyimizdeki bir kısım Kürtlerle değildir, bizim sorunumuz tamamıyla terör örgütleriyledir. Bu terör örgütleri de bellidir. Bu, PYD'dir, bu YPG'dir, bu PKK'dır, bu DEAŞ'dır." değerlendirmesinde bulundu.

-"Askerimizin büyük başarısı var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin "DEAŞ'ı temizlediğine" dair açıklama yaptığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Temizlediysen, niye hala buradasın? 5 bin tır silah ve mühimmat getiriyorsun? 2 bin kargo uçağı ile silah ve mühimmat gönderiyorsun? Nereye gönderiyorsun? Kuzey Suriye'de bunların ne işi var? Niye bunlar buraya geliyor? Bu sorunun cevabını da lütfen bize verin. Eğer 'DEAŞ'la mücadele için gönderiyorum' diyorsan, buna bizim inanmamız mümkün değil, buna da karnımız tok. Kendilerine söylediğim için bu konuda rahatım, çok açık ve net bir şey var; o zaman sizin Türkiye'ye yönelik hesabınız var, sizin İran'a yönelik hesabınız var veya olmaz ya Rusya'ya yönelik hesabınız var. Fakat biz yerimizde dim dik duruyoruz ve duracağız.

Biz şuna inanmışız. Unutmayın; beşerin, faninin kader planı olduğu gibi devletlerin de kader planı vardır. Biz kaderin üstündeki kadere inandığımız için şu anda bu süreci bu şekilde işletiyoruz ve işleteceğiz. İnşallah, bu işi İbn-i Haldun'un ifadesiyle, devletler de doğar, büyür, ölür. Bu süreci bu kararlılıkla yürüteceğiz. Şu an itibariyle Afrin'de askerimizin büyük bir başarısı var. Aynı şekilde Cerablus'ta attığımız adımla, 2 bin kilometrekarelik alan içerisinde 135 bin kişiyi tekrar topraklarına döndürdük."

"Hedefimiz Afrinlileri Afrin'e döndürmek"

Erdoğan, Afrin'de 135 kilometrekarelik alanın Türkiye'nin kontrolünde olduğunu belirterek, "Hedefimiz Afrinlileri de Afrin'e döndürüp orada yaşam koşullarını hazırlamak." dedi.

Görüştüğü liderlere, "Sizler ne destek vereceksiniz onu söyleyin." dediğini aktaran Erdoğan, "Dün de İtalyanlara söyledim, daha önce Almanlara söylemiştim. Sayın Trump'a da söyledim, Sayın Putin'e de söyledim. 'Biz inşaatları yapalım, destek verin.' Suudi Arabistan'a da söyledim. 'Bu insanları çadırlardan, konteynırlardan kurtaralım' dedim. Hangisinin insani yardım olarak ne yapacağını görelim. Ama biz şu ana kadar 30 milyar dolar yatırım yaptık. Her ne kadar bay Kemal anlamasa da yapmaya devam edeceğiz. Bak görüyorsunuz, neler oluyor neler? Ama biz dik duracağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganı atan partililere, "İnşallah ihtiyacımız olduğu anda beraber gideceğiz." karşılığını verdi.

İzleyici locasındaki bir kadın gazelleme okudu ve salondakilerden yoğun alkış aldı.

Erdoğan'a, konuşması sırasında "Tayyip dede" diyerek sevgi gösterisinde bulunan 6 yaşındaki Amine Traş, 8 yaşındaki Elif Zehra Açar ile 6 yaşındaki Ahmet Berat Sevimli, izleyici locasından indirilerek kürsünün olduğu yere getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hediye verdiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kız çocukları şiir okurken, bir erkek çocuk ise şehitlerin ruhuna fatiha okudu.

(Bitti)