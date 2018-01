AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip, organize olan, kendilerinin de desteklediği, tıpkı Kurtuluş Savaşı'ndaki Kuvayımilliye güçleri gibi sivil bir oluşum olduğunu belirtti.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "YPG terör örgütü değil vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." dediğini, terör örgütünü sahiplenen bir kişi olduğunu ifade etti.

YPG'nin, PKK'nın Suriye kolu olduğuna işaret eden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun, şu anda Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten askere kurşun sıkan, sınır ötesinden yaptığı saldırılarla vatandaşların canına, malına, ibadethanesine kasteden terör örgütünü savunduğunu bildirdi.

-"Aynı koroya katılmış gidiyorlar?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bunun genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, şusu busu vs. Hepsinin yaptığı da bu değil mi? Genel Başkanları böyle yapar da şürekası ondan aşağı mı kalır?" diye sordu.

CHP'nin genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri, milletvekilleri, genel merkez yöneticileri, il başkanlarının da aynı koroya katılıp gittiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"(PYD terör örgütü değildir) diyerek, bize, PYD'den niçin rahatsız olduğumuzu soruyor. Gaflete bak. Bir başkası, 'CHP nasılsa PYD'de öyle bir siyasi partidir. Bu gerçeği söylemekten çekinmemeliyiz.' diyor. İstanbul'a bir il başkanı getirmişler, neresinden tutsanız elinizde kalıyor; teröristlere yönelik operasyonlarımızı, dünyaya sivil katliamı sunmak için zaten birbirleriyle yarışıyor. FETÖ'cüler derseniz, onları da Ankara'dan İstanbul'a yürüyecek kadar çok seviyorlar. Bunların o yanı da var. Kazdıkları çukurlarla vatandaşlarımızın hayatlarını zehir eden teröristleri, 'barikat kuran arkadaşlar' diye takdim eden bunlar değil miydi? Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısıyla öyle iç içe geçmiş durumdalar ki ortak eylemden, seçime ortak girmeye doğru şu anda gidiyorlar. Hayırlı olsun, çok isabetli olur, yeter ki böyle bir kararı alsınlar. Atalarımız 'İki çıplak bir hamama yakışır' derler, bunlar da böyle. Bunlara da her türlü ortaklık, her türlü birliktelik yakışır.

FETÖ'ye avukatlık yapan, HDP ile kanka olan, PKK'nın izinden giden, PYD'ye övgüler savuran ana muhalefet ekibinin, sıra ÖSO'ya gelince, bakıyorsunuz bir anda bunların nevri dönüyor. Dünyada hiçbir devletin, hiçbir istihbarat kuruluşunun, hiçbir insan hakları örgütünün bulamadığı bir gerçeği bunlar keşfetmişler. Neymiş; ÖSO bir terör örgütüymüş. PYD'ye parti diyenlerin ÖSO'ya terör örgütü demesi bizi şaşırtmaz ama birilerinin kafasını karıştırabilir. ÖSO, terör örgütü değil, kendi vatanlarını savunan, içinde her meşrepten, her inançtan, her etnik kökenden insanın bulunduğu milli yapıdır."

-"El altından fitne yayıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların kimi zaman açıktan, kimi zaman fısıltıyla söyledikleri bir husus bulunduğuna işaret ederek, buldukları her fırsatta, "Ülkemizdeki Suriyeliler niye kendi vatanlarını savunmak için savaşmıyor da biz oraya gidiyoruz." diyerek, sürekli el altından fitne yaydıklarına dikkati çekti.

Arap'ı, Kürt'ü, Türkmen'iyle Suriye'deki kardeşleri için orada 7 yıldır nasıl mücadele verdiğini gayet iyi bildiklerini vurgulayan Erdoğan, CHP'nin bunu bilemeyeceğini, sadece kendilerine sufle edilen yalanlar neyse onlarla hareket ettiğini belirtti.

Erdoğan, önce yardımlar kesilerek, ardından DEAŞ bahanesiyle bu samimi mücadelenin nasıl sekteye uğratıldığını da çok iyi bildiklerini ifade etti.

-"Bu yakıştırmayı yapmak..."

ÖSO'ya terör örgütü diyenlerin, önce başını iki elinin arasına alıp düşünmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Benim Mehmedim ile orada bu özgürlük savaşını, kendi topraklarını koruma savaşını yürütenlere böyle bir yakıştırmayı yapmanın ne kadar alçakça olduğunu görmek lazım. Tamamı Suriyeli kardeşlerimizden oluşan ÖSO'nun Fırat Kalkanı Harekatı'nda nasıl fedakarca çarpıştığının yakından takipçisiyiz, şahidiyiz. Bu operasyonda ÖSO, şu ana kadar 614 şehit verdi, 2 binin üzerinde gazisi vardır. ÖSO, Zeytin Dalı Operasyonu'nda şu ana kadar 16 şehit, 100'e yakın gazi vermesine rağmen mücadelesini kahramanca orada da sürdürüyor.

Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin, Zeytin Dalı Operasyonu'nun başlamasıyla askerlik şubelerine akın edip, bölgeye gitmek için başvurduklarını da biliyoruz. Çatışma bölgelerinde görev yapmaya, elini, kolunu sallayarak gitmek mümkün değil. Bunun için eğitim, teçhizat, lojistik, planlama lazım. Tıpkı kendi vatandaşlarımız gibi Suriyeli kardeşlerimizin de askerlik şubelerine yaptıkları başvuruları, bir kararlılık ifadesi olarak görüyor, hepsine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Şu an itibariyle bizim de Mehmetçiğimiz olarak şehitlerimiz var. Zeytin Dalı Operasyonu'nda şu ana kadar bizler de şehitler verdik ama kahir ekseriyetiyle ÖSO'nun şehitleri var.

Toplamda şu anda 646 teröristi etkisiz hale getirdik. Şu anda Burseya Dağı, tepesi düştü. Şimdi oradaki yakın tepeleri, dağları da inşallah Mehmetçiğimiz ÖSO ile beraber düşürmenin adımlarını atıyorlar. ÖSO kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip, organize olmuş, bizim de desteklediğimiz, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayımilliye güçleri gibi bir sivil oluşumdur. Bu böyle bilinmeli."

(Sürecek)