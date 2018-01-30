Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer Türkiye, savunma sanayinde son 15 yılda yaptığı atakları gerçekleştirmemiş olsaydı, bugün bırakınız Zeytin Dalı Harekatı'nı, kendi sınırlarımız içindeki terör operasyonlarını dahi yürütemez hale gelirdi." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Şimdi bu zata şöyle hızlı ve özet bir tarih dersi vermek artık vacip oldu." ifadesini kullandı.

"İstanbul'da 'Tophane' diye bir semt var. Yalnız Kağıthane'yi Kağıttepe'ye çevirdiği gibi buraya da 'Toptepe' filan demeye kalkmasın." diyen Erdoğan, "Buranın adı 500 yıldır Tophane. Acaba bu zat Tophane isminin nereden geldiğini biliyor mu?" dedi.

İstanbul'un fethinin hemen ardından burada kurulan dökümhanelerde devrin en gelişmiş toplarının üretildiğini; Fatih Sultan Mehmet Han'ın, diğer birçok meziyetinin yanı sıra bizzat kendisi top tasarlayan ve inşa ettiren bir savunma sanayi dehası olduğunu belirten Erdoğan, "Dönemin en hızlı en etkili savaş gemileri bizim tersanelerimizde üretiliyordu." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Asırlar boyunca ülkemizde gerçekten çok ileri düzeyde olan silah sanayisi, maalesef Avrupa'daki sanayi devriminin ardından gerilemeye başlamıştır. Buna rağmen 18. yüzyılda yeni bir atakla İstanbul ve çevresinde pek çok modern silah fabrikası kurulmuştur.

Bu zatın, Cumhuriyetle birlikte kurulduğunu sandığı Makine Kimya Endüstrisi Kurumu 1950'de bu isimle faaliyete geçmiştir. Ondan önceki ismi Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü. Osmanlı dönemindeki son ismi İmalatı Harbiyeyi Umumiye Müdürlüğü. Bir önceki ismi Tophane-i Amire Nazırlığı, ondan önceki ismi de Tophane-i Amire Müşirliği'dir. Bay Kemal, bunları duydun mu? Cumhuriyet döneminde yapılan iş, başkentin Ankara'ya taşınmasına paralel olarak askeri fabrikalar işinde Anadolu'nun ortasının tercih edilmesidir. Üstelik bu kurum, en büyük atağını, öyle onun anlattığı gibi CHP döneminde değil, bakın burası da çok önemli, Demokrat Partili yıllarda yaşamıştır.

Demin bahsettiğim ecdat, o bizim, ruhuyla bu işe sahip çıkan ecdadımız. Yoksa bunun zihniyetinin ceddi olan takım değil. Onların da bu ülkeye verdiği bir şey yok. Onlar hep yıktılar. Biz ise hep yaptık. Bu dönemde kurum sadece ordumuzun ihtiyaçlarıyla sınırlı kalmamış, tarım sektörü başta olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu diğer alanlarda da üretime yönelmiştir."

-"Sahada gururla görüyoruz, takip ediyoruz"

Erdoğan, Türk savunma sanayisinin en büyük atılımını geçen 15 yılda yaptığını dile getirerek, bugün gelinen nokta itibarıyla savunma sanayi içinde Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun yerinin oldukça küçüldüğünü ifade etti.

Türkiye'nin, dünya çapında söz sahibi çok daha büyük güçlü savunma sanayi kuruluşlarının bulunduğunu bildiren Erdoğan, "Eğer Türkiye, savunma sanayinde son 15 yılda yaptığı atakları gerçekleştirmemiş olsaydı, bugün bırakınız Zeytin Dalı Harekatı'nı, kendi sınırlarımız içindeki terör operasyonlarını dahi yürütemez hale gelirdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Hamdolsun ülkemiz şu anda 6 milyar dolarlık üretim ve 2 milyar dolarlık ihracat kapasitesi bulunan bir savunma sanayisine sahiptir ama CHP'nin bunlardan, bu atılan adımlardan haberi yok." diyen Erdoğan, sözleşmeye bağlanan veya sözleşme öncesi çalışmaları süren savunma sanayi projelerinin 60 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını anlattı.

Erdoğan, "Önceliğimiz, her türlü savunma sanayi ihtiyacımızı ülkemizde geliştirmek ve üretmektir. Aciliyeti olan konular dışında savunma sanayisinde dışardan hazır ürün alımını tamamen terk etmiş durumdayız. Varsın üretime geçmesi biraz uzun sürsün ama mutlaka ülkemizin ürünü olsun anlayışıyla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Sadece İnsansız Hava Araçlarının safahatıyla, Altay tankının motor meselesinin bu yöntemin ne kadar gerekli olduğunu gösterdiğini kaydeden Erdoğan, "O kadar çok ürün ve bunları o kadar çok detayı var ki... Hepsini anlatmaya kalksak herhalde burada gecelere ulaşırız. Zaten sahada bunların çoğunu gururla görüyoruz, takip ediyoruz." dedi.

-"CHP'nin en önemli özelliği..."

"CHP'nin en önemli özelliği, milletimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk istismarcılığıdır." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her sıkıştıklarında ona, onun sözlerine başvurdukları gibi bugün de aynısını yapıyorlar. Başka sermayeleri kalmadı. Elbette ki millet olmanın birinci şartı özgürlüktür. Elbette ki savaş meydanlarındaki zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmadan bağımsızlığın dayanağı haline getirilemezler. İyi de siz bu işin neresindesiniz? CHP'nin tek parti döneminde beri bu ülkede milletin ve devletin hayrına atılan her adımı engellemeye çalışmaktan başka bir icraatı, başarısı var mı?

Gazi Mustafa Kemal'in büyük bir ferasetle başlattığı savunma sanayi hamlesinin önünü ikinci dünya savaşı şartlarını bahane ederek adeta kesen, bununla da kalmayıp yapılmış olan işleri rafa kaldıran siz değil misiniz? Uçak fabrikalarımızı, motor fabrikalarımızı kapatan, ihracat bağlantılarını iptal ettiren siz değil misiniz? CHP, küçük aksaklıkları bahane ederek büyük heyecanla ve fedakarlıkla başlatılmış olan sanayi hamlelerini dinamitleyen siz değil misiniz? Öyleyse, bugün milletimizin karşısına çıkıp hangi yüzle bilgiden, üretimden, mertlikten bahsediyorsunuz? Ne mertliği? Siz önce terör örgütlerine verdiğiniz açık desteğin hesabını verin. Kimlerle, hangi yollarda nasıl yürüdüğünüzü bu millet gördü, görüyor."

(Sürecek)