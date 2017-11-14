AK Parti TBMM Grup Toplantısı
AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesine ilişkin, "15 Temmuz darbe girişiminin sorumlularının adalet önünde yargılanması konusunun, Türkiye için hayati öneme sahip olduğunun bir kez daha altını çizerek ifade ettik.
AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesine ilişkin, "15 Temmuz darbe girişiminin sorumlularının adalet önünde yargılanması konusunun, Türkiye için hayati öneme sahip olduğunun bir kez daha altını çizerek ifade ettik. Bu konuda somut adım atılmasını beklediğimizi kararlılıkla tekrar kendisine anlattık." dedi.
Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, İran-Irak sınırında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Afetin gerçekleştiği andan itibaren başta Türk Kızılayı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) olmak üzere ilgili kuruluşların süratle bölgeye intikal ettiğini belirten Yıldırım, "İftiharla söylemek isterim ki depremzedelere ilk ulaşan ekipler bizim ekiplerimiz olmuştur." dedi.
Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra acil tıbbi müdahale, insanı yardım ve gereken her türlü desteği sağlamak üzere ilgili ekiplerin deprem bölgesine ulaştığını söyleyen Yıldırım, "Kış mevsiminin yaklaşması, sertleşen hava koşullarını da dikkate alarak ilk etapta 3 bin çadır, 3 bin ısıtıcı, 10 bin battaniye depremzedelere dağıtılmıştır. Irak ile koordineli çalışan Kızılay, AFAD, 50 tır insani yardım malzemesi, afet araçları, uzman personelle halen bölgede çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye olarak sadece komşularımızda değil dünyanın neresinde olursa olsun bir afet varsa bir felaket varsa biz oradayız. Bu vesileyle dost ve kardeş Irak ve İran halkının bir kez daha acılarını paylaşıyor ve başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.
Dün Antalya'nın Finike, Demre, Kaş, Kumluca ilçelerinde yoğun yağış ve fırtına meydana geldiğini hatırlatan Yıldırım, AFAD, UMKE ve Jandarma ekiplerinin olaya müdahale ettiklerini söyledi. Antalyalılara, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Yıldırım, "En büyük tesellimiz can kaybı yok, bazı yaralanmalar var, maddi hasarlar var. Bunları da en kısa zamanda gidermiş olacağız." diye konuştu.
Son iki haftada yoğun program
Son iki haftada yoğun program gerçekleştirdiğini dile getiren Yıldırım, uluslararası ekonomi çevrelerini buluşturan Aman Union Yıllık Toplantısı'nın İstanbul'da gerçekleştirildiğini, toplantıyla örgütün dönem başkanlığını Türkiye'nin devraldığını belirtti.
İstanbul'da 2017 İhracat Haftası'nın kutlandığını söyleyen Yıldırım, programda, son 9 yılın ekim ayının, ihracatta rekor olarak gerçekleştiğini kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.
Milli Savunma Üniversitesi'nin açılışına katıldığını, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na (SSİK) başkanlık ettiğini dile getiren Yıldırım, toplantıda, toplam tutarı 5 milyar doları aşan 22 projeye onay verdiğini belirtti.
Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde "Türkiye'nin Otomobili" projesinin başlangıcını yaptıklarını, ortak girişim grubunun protokol imza törenine katıldıklarını hatırlattı.
Meclisin himayesinde düzenlenen "Karar Alma Mekanizmalarında Kadın" temalı sempozyuma da katıldığını hatırlatan Yıldırım, çeşitli ülkelerden katılımcıların yer aldığı toplantının başarıyla yapıldığını kaydetti.
Bunların yanı sıra il ziyaretlerini de ihmal etmediğini, hafta sonu Erzincan'a giderek, Erzincan Üniversitesi'nin akademik yıl açılışına katıldığını, Erzincanlı hemşehrileriyle buluştuğunu söyleyen Yıldırım, sanayicilerin, iş adamlarının, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldiğini anımsattı.
Erzincan'da, 50 yıldır konuşulan özellikle kuzey ile güneyi birleştirecek Kemaliye-Dutluca yolunun temelini attığını söyleyen Yıldırım, yol tamamlandığında Karadeniz'den Arap yarımadasına inen en önemli kuzey-güney koridorundan birinin tamamlanacağını belirtti.
Yıldırım, Erzincan programının ardından Ankara'ya gelerek, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katıldığını, daha sonra resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gittiğini hatırlattı.
ABD temasları
Binali Yıldırım, ABD ziyareti kapsamında ilk toplantıyı ABD'nin önde gelen STK temsilcileriyle yaptığını, daha sonra Diyanet ABD Merkezi'ndeki programda, Müslüman toplum temsilcileriyle İslam dünyasındaki gelişmeler ve son zamanlarda Batı dünyasında yükselişte olan İslam karşıtlığı gibi konularda kapsamlı istişarelerde bulunduğunu belirtti.
Maryland'da kurulan İslam Merkezi'nin, İslam dini ve Türk kültürünü, geleneğini yaşatacak muazzam bir tesis olduğunu ifade eden Yıldırım, projenin yapılışında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.
Başbakan Yıldırım, "Yurtdışındaki ibadethaneler ya binaların bodrumlarında ya da sokak aralarında, apartman dairelerinde yapılır. Bu, 60 dönüm civarında bir arsa üzerinde muazzam bir Selçuklu mimari eseri, camisi, konferans salonu ve kütüphanesi, Osmanlı evleriyle adeta bir külliyeyi andırıyor. Gerçekten de hem kültürümüzü hem de yüce dinimizi temsil eden çok güzel bir eser olmuş. Burada güzel çalışmalara da imza atılıyor, güzel işler de yapılıyor." dedi.
"Türk-Amerikan dostluğuna yakışmıyor"
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile 9 Kasım'da toplantı gerçekleştirdiğini, toplantıda özellikle Türkiye'nin hassas olduğu bütün konuların masaya konulduğunu hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:
"FETÖ, ABD'nin PYD/YPG iş birliği dahil olmak üzere bölgesel konulardaki beklentilerimizi açık ve samimi şekilde Sayın Başkan Yardımcısı ve heyetine aktarma fırsatı bulduk. Ayrıca FETÖ elebaşının tutuklanarak ülkemize iadesi, faaliyetlerinin kısıtlanması ve sonlandırılması talebimizi tekrar ettik. 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlularının adalet önünde yargılanması konusunun, Türkiye için hayati öneme sahip olduğunun bir kez daha altını çizerek ifade ettik. Bu konuda ümit ediyorum ki somut adım atılmasını beklediğimizi kararlılıkla tekrar kendisine anlattık.
Bunu söylerken bize 'kanıt, delil' diyenlerin, 11 Eylül hadisesinden sonra meydana çıkıp 'Amerika saldırı altındadır. Bu işi yapan da El Kaide'dir. Onun başı da Usame Bin Ladin'dir. Afganistan'a giriyoruz. Amerika'nın arkasında olan bizimle gelsin.' dediniz. Biz de delil sormadık, kanıt sormadık ve biz oraya da asker gönderdik. Şimdi 15 Temmuz'un faili olduğunu sağır sultanın bile bildiği Feto'nun geriye verilmesi konusun kırk dereden su getirmenin ne alemi var. Ne delili soruyorsunuz? 250 şehidimiz, 2 bin 194 gazimiz var, daha ne delil soruyorsunuz? Bunların, Türk-Amerikan dostluğuna, müttefikliğine yakışmadığını altını kalın çizgilerle çizerek ifade ettik."
Yıldırım, görüşmede, terör örgütü YPG ile ortaklığın geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdiklerini söyleyerek, "Adeta PKK'nın Suriye şubesi gibi çalışan YPG ve PYD örgütü maalesef orada DEAŞ'la mücadele adına Amerika Birleşik Devletleri ile faaliyet gösterirken, aynı zamanda da elde ettiği en gelişmiş silahları amcası olan PKK terör örgütüne de aktarmaktan geri kalmıyor. Bu işbirliğinin artık daha fazla sürdürülmesinin ilişkilerimizde tamiri imkansız hasarlar oluşturacağını bir kez daha yalın bir dille ifade ettik." ifadelerini kullandı.
(Sürecek)