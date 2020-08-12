AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Turan, STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması
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AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Turan, STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Toplumu, aileyi, nesilleri ve değerlerimizi hedef alan konulara karşı sivil toplum kuruluşlarının daha yüksek ses çıkarması ve birlikte hareket etmesi, çok kıymetlidir.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Turan, STK temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması
12.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:10

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Toplumu, aileyi, nesilleri ve değerlerimizi hedef alan konulara karşı sivil toplum kuruluşlarının daha yüksek ses çıkarması ve birlikte hareket etmesi, çok kıymetlidir." dedi.

Turan, Lapseki ilçesindeki bir restoranda, Çanakkale Eğitime Destek Platformu üyesi sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Turan, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, sivil toplum kuruluşlarının taleplerini ve projelerini değerlendirdiklerini söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının eğitim, hukuk, demokrasi, kültür ve sanat gibi tüm alanlarda ve sosyal hayatta önemli bir boşluğu doldurduğunu aktaran Turan, "Sivil toplum kuruluşları, ülkemizde ve şehrimizde eskisinden daha güçlü bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor." ifadesini kullandı.

Turan, vakıf, dernek, parti ve sivil toplum işlerinin gönül işi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yılmadan, yorulmadan yapılacak bu işler, fedakarlık, koşturmak ister. Türkiye'de karşılaşılan her türlü sıkıntının çözümüne sivil toplum kuruluşları öncülük etmelidir. Siyaset kurumu, devletimizin kurumları, elbette üzerine düşeni yapıyor ve yapacaktır. Ancak sivil toplum kuruluşları, faaliyetleriyle birçok konuya eğilmeli ve özellikle gençlerimiz için alan açmalıdır. Bununla birlikte toplumu, aileyi, nesilleri ve değerlerimizi hedef alan konulara karşı sivil toplum kuruluşlarının daha yüksek ses çıkarması ve birlikte hareket etmesi çok kıymetlidir."

Çanakkale'nin daha iyi noktalara gelmesine katkı sağlayan, millet adına hizmetlerde bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Bülent Turan, kamu yararı gözeten kurumlara her türlü desteği ve teşviki vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Toplantıya, kentteki çok sayıda STK'nin temsilcisi katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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