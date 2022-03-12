AK Parti TBMM Grup Başkanı Yılmaz, partisinin Zara'daki toplantısına katıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde Ak Parti'nin Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Ak Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, partisinin Zara İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan Yılmaz, Kovid-19 salgınının toplumsal düzeni bozduğunu belirterek, "Salgın nedeniyle aile ve toplum yaşamı değişti. Bazen 65 yaş üstü bazen de 18 yaşın altındaki vatandaşlarımız dışarıya çıkmadı. Bu yüzden toplumsal düzeni bozuldu." dedi.

Salgın döneminde dünyanın ekonomik düzeninin bozulduğunu da dile getiren Yılmaz, "Son 30 yılda dünyada yoksulluk ilk defa arttı. Üretim zinciri koptu. Fabrikaları kapatınca, çalışacak işçi bulamayınca, olanlar hasta olunca, hasta olanlara da yeteri kadar sağlık sistemi verilemeyince üretim zinciri de koptu. Yine navlun fiyatları arttı, enerji fiyatları arttı. Bu da enflasyonda artışa neden oldu." diye konuştu.

Toplantıya katılan AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Başkanı Hakan Aksu ve İlçe Başkanı Ahmet Okur da 2023 seçimleri öncesinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Yılmaz ve beraberindeki heyet daha sonra ilçede faaliyet gösteren "Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"ni ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Tülay Top'tan faaliyetler hakkında bilgi aldı.