AK Parti TBMM Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon 325 bin lira destek verdi.

AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon 325 bin lira destek verdi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel ölçekte yaşanan Kovid-19 salgınının, Türkiye'de de hayatın olağan akışını bozduğunu belirtti.

Dünyada salgınla mücadelede izolasyonu esas alan bir yaklaşımla hareket edildiğine değinen Bostancı, bunun en önemli sonuçlarından birinin ekonomide çarkların yavaşlaması ve tüm toplumsal kesimlerin ekonomik zorluklar yaşaması olduğuna işaret etti.

Toplumun, böyle zamanlarda bir yandan zorlukla mücadele için yeniden organize olduğunu, diğer yandan millet olmanın gereği dayanışma ve yardımlaşmanın öne çıkarıldığını dile getiren Bostancı, bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde milli dayanışmayı hayata geçirmenin anlamlı bir parçası olarak "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldığını ve kısa zamanda büyük miktarlarda kaynak toplandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Grubu olarak bu dayanışmaya katkı verilmesi amacıyla milletvekillerince de bir kampanya düzenlenmesi talimatı verdiğini hatırlatan Bostancı, 30 Mart'ta başlattıkları kampanya kapsamında bugüne kadar 7 milyon 325 bin lira toplandığını bildirdi.

Bostancı, toplanan miktarın, bugün itibarıyla doğrudan Milli Dayanışma Kampanyası hesabına yatırıldığını belirterek, "Kampanyamıza destek veren tüm milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Toplumsal dayanışmamız daim olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA