AK Parti, TBMM Başkanlığına Şentop'u aday gösterecek
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AK Parti, TBMM Başkanlığına Şentop'u aday gösterecek

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı.

19.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:40

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı.

Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Meclis Başkanlığı seçimlerinin yaklaştığını, Genel Kurulun yeni başkanı seçeceğini söyledi.

Yasa gereği bir yasama döneminde iki kez Meclis Başkanı seçimi yapıldığını ifade eden Bostancı, birinci ikinci yıl için seçilen başkanın görev süresi sona ermesine 10 gün kala başkanlık adaylığı için müracaatların alındığını anlattı.

Son genel seçimlerden sonra Meclis Başkanı seçilen Binali Yıldırım'ın yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesinin üzerine bu görevinden istifa ettiğini hatırlatan Bostancı, onun yerine Mustafa Şentop'un seçildiğini aktardı.

Bostancı, mevcut başkanın görev süresinin 12 Temmuz'da tamamlanacağını, bu nedenle başkan adaylarının 2 Temmuz'a kadar başvuruda bulunması gerektiği belirtti.

AK Parti olarak başkanlık seçimi için vekillerle görüşme yaptıklarını anlatan Bostancı, şöyle devam etti:

"Bu istişareler çerçevesinde Meclis Başkanlığına bir aday seçimi konusunda arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu Mustafa Şentop'u aday olarak görmek istediklerini bildirdi. İstişarelerin neticesinde Mustafa Şentop'u ikinci dönem itibariyle de Meclis Başkanı adayı olarak bizzat tarafımdan Meclis Başkanlığı Başkanlık Divanına iletilecektir. 2 Temmuz'da müracaatlar başlıyor. 2-6 Temmuz arasında müracaatlar alınıyor. 7-11 Temmuz'da ise seçimlerin yapılması bekliyor. Bugüne kadar Meclisin genel eğilimi seçimlerin hemen ilk gün tamamlanması istikametinde gerçekleşti. Bizim kanaatimiz de bu sürecin 7 Temmuz'da tamamlanacağı yönünde. Birinci ve ikinci turda 400 vekilin oyu gerekiyor, diğer tur da ise salt çoğunluk isteniliyor. Takdir Genel Kurulun ve Meclisindir. Aday olarak biz 2 Temmuz itibariyle Mustafa Şentop'u göstereceğiz."

Meclis takvimi

Gazetecilerin soru üzerine, Meclis Başkanlığı adaylığı için ilk başta temayül yoklaması yapmayı düşündüklerini ancak çoğunluğun bir isim yönünde kanaat bildirmesi üzerine bundan vazgeçtiklerini belirten Bostancı, başkanlık adaylığı için isim geçenler bazı partililerin de aday olmayacaklarını kendilerine bildirmeleri üzerine Şentop'un isminin öne çıktığını kaydetti.

Bostancı, divan üyeliği, Meclis Başkanvekilliği ve diğer görevlendirmeler için de parti olarak 30 Haziran'da seçim yapacaklarını dile getirdi.

Meclis takviminin işleyişine ilişkin soruya da cevap veren Bostancı, Temmuz'da yoğun bir takvimin kendilerini beklediğini, bu çalışmalarını tamamlanması halinde 20 Temmuz'dan sonraki bir tarihte Meclis çalışmalarına ara verebilme imkanının ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Seçim ve siyasi partiler yasasına ilişkin çalışmada gelinen aşama hakkında bilgi veren Bostancı, bu çalışmaya ilişkin bir heyet oluşturulduğunu, bu süreçte aceleye getirilecek bir durumu söz konusu olmadığını anlattı.

Bostancı, Cumhur İttifakıyla yürütülecek çalışmaların yanı sıra diğer siyasi partilerin de bu konuda görüşlerinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Boraların yapısına ilişkin yasa teklifi konusunda, istişarelerin yapıldığını, barolarla görüşüldüğünü, kurumlarla müzakereler gerçekleştirildiğini, milletvekillerinin görüşünün alındığını anlatan Bostancı, "Aşağı yukarı yasanın tekemmül ettiğini söyleyebiliriz. Son birkaç değerlendirme var, onlar da tamamlandığında Meclis Başkanlığına vereceğiz." dedi.

AK Parti, TBMM Başkanlığına Şentop'u aday gösterecek

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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