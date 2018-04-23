AK Parti Tatvan İlçe Kadın Kolları Başkanı Altıok'tan Hastalara Ziyaret

AK Parti Tatvan İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Altıok ve kadın kolları üyeleri, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ndeki servislerde yatan hastaları ziyaret etti.

Kadın kolları üyeleri ile Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne giden Altıok, burada yatan hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, sıkıntılarını dinledi.

Hastalarla yakından ilgilenerek hayır dualarını alan Altıok, daha sonra beraberindeki üyelerle Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı bazı köylerde vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Buradaki vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Altıok, aynı zamanda köyde üye çalışması da yürüttü.