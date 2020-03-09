AK Parti Tatvan 7. Olağan İlçe Kongresi
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AK Parti Tatvan 7. Olağan İlçe Kongresi

AK Parti Tatvan 7. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

09.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:54
AK Parti Tatvan 7. Olağan İlçe Kongresi

AK Parti Tatvan 7. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede tek aday olarak seçime giren Cemil Sayılgan ilçe başkanlığına seçildi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, programda yaptığı konuşmada, dünyanın ve Türkiye'nin zor bir dönemeçten geçtiğini belirterek, bu zorlukların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, atlatılacağını söyledi.

Kongreye, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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