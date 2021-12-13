AK Parti tarafından stokçuluğa ağır cezalar getiren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
AK Parti tarafından stokçuluğa ağır cezalar getiren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
AK Parti tarafından stokçuluğa ağır cezalar getiren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. - ANKARA
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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