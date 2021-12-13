AK Parti tarafından stokçuluğa ağır cezalar getiren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. - Haberler
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AK Parti tarafından stokçuluğa ağır cezalar getiren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti tarafından stokçuluğa ağır cezalar getiren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti tarafından stokçuluğa ağır cezalar getiren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti tarafından stokçuluğa ağır cezalar getiren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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