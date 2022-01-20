AK Parti tam kadro sahada

Ak Parti Bursa Yenişehir ilçe Başkanlığı tam kadro sahaya inerek vatandaşları ev ve iş yerlerinde ziyaret ediyor.

Ak Parti Bursa İl Koordinatörleri Mustafa Kaymaz, Abdülkadir Taşçı, Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu ve ilçe yönetimi esnafları ziyaret ederek istek ve taleplerini dinliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, " Ak Parti'nin yeri milletimizin yanıdır. Biz milletimizin bize duyduğu güven sayesinde buradayız. Hiçbir zaman halkımızdan kopmadık. Karalama siyaseti yapılıyor. Halkımız neyin ne olduğunu görüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve partimize gösterilen sevgi bizleri daha da mutlu ediyor" diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Yönetim Kurulu ve Yenişehir Koordinatörü Mustafa Kaymaz, "Algı siyasetinin ne olduğunu, yapılan iftira ve karalama kampanyalarının ne olduğunu halkımız çok iyi biliyor. Biz sadece seçimden seçime dolaşan bir teşkilat değiliz. Her zaman halkımızın yanında ve emrindeyiz" dedi. - BURSA