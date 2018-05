AK Parti Suşehri İlçe Danışma Kurulu Toplantısı

Suşehri ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Suşehri İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, belediye konferans salonunda düzenlenen toplantıda, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Suşehri'nin ve halkının her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu vurgulayan Uğurlu, "Allah nasip ederse seçim çalışmaları kapsamında elini sıkmadığımız, evine gitmediğimiz hiçbir kardeşimiz kalmayacak. Çünkü her seçim önemlidir ancak bu seçim her seçimden daha önemli. Ben bunu ümmetin seçimi olarak görüyorum." diye konuştu.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin çok önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti Sivas milletvekili aday adayı Ziya Şahin de, Sivas teşkilatları olarak seçime her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

AK Parti Sivas milletvekili aday adayı Rüstem Yüce ve Selçuk Sel dde toplantıya katıldı.