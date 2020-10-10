AK Parti Suşehri İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Suşehri İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı

10.10.2020 16:41 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:44
AK Parti Suşehri İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Suşehri İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde Mustafa Uğurlu güven tazeledi.

AK Parti Suşehri İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde Mustafa Uğurlu güven tazeledi.

Kapalı halk pazarının bulunduğu alanda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Denetim ve faaliyet raporlarının okunmasının ardından seçime geçildi.

Tek liste halinde gidilen seçimde, mevcut başkan Mustafa Uğurlu güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Kadın Kolları İl Başkanı Arzu Polat ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özgü Namal Cansu Dere Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Samatta Erol Bulut Roland Garros Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ekim Fatih Milli Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Suşehri İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 16:46:45. #1.14#
title