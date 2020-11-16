AK Parti Suşehri Gençlik Kolları Başkanı İlhan Erden güven tazeledi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına İlhan Erden, yeniden seçildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına İlhan Erden, yeniden seçildi.

Suşehri Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulda konuşan Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, kongrenin hayırlı olmasını dilediler.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi, İç Anadolu Bölge Koordinatörü Ahmet Keleş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğin her zaman yanında olduğunu söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi Sivas İl Koordinatörü Oğuzhan Cevatemre ile AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya da genel kurulun hayırlı olmasını temenni etti.

Tekrar göreve seçilen Erden, AK Parti Gençlik Kolları olarak her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını ifade ederek, kendisine bu görevi yeniden layık görenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara