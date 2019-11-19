Ak Parti Suriyeliler çıkışı sonrası eski milletvekili Pelin Gündeş'i ihraç ediyor
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Ak Parti Suriyeliler çıkışı sonrası eski milletvekili Pelin Gündeş'i ihraç ediyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, 24. dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi

19.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 19.11.2019 11:04
Ak Parti Suriyeliler çıkışı sonrası eski milletvekili Pelin Gündeş'i ihraç ediyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, 24. dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda oy birliğiyle alınan kararla, 24. Dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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