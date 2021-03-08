AK Parti Sur Gençlik Kolları üyeleri fidan dikti

AK Parti Sur İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Sur Gençlik Merkezi işbirliğinde 30 fidanı toprakla buluşturdu

Yeşilay Haftası dolayısıyla "Doğayı Koru" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Dicle Üniversitesi yerleşkesine fidan dikildi.

Sur Gençlik Kolları Başkanı Cumali Güreli, yaptığı açıklamada, ormanların yeşertilmesine katkı sunup, doğaya duyarlılık göstermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bu fidanların yaşadıkları sürece insanlığa fayda sağlayacağını belirten Güreli, şöyle dedi:

"2020 yılında kuraklığın ve iklim değişikliğinin etkisini artırdığı bu dönemde 16 bin 441 hektar alan zarar görmüştür. Bunun yanında erozyonun olumsuz etkisi, yangınlar, ağaç kesmeler ormanlarımıza zarar vermektedir. AK Parti olarak bu sorunların farkında olup, Yeşilay Haftası'nı fırsat bilerek düzenlediğimiz bu etkinlikle insanlarımızda doğaya karşı bir farkındalık ve duyarlılık oluşturmak amacıyla fidan dikip doğaya katkı sunmak istedik. Toprağa vereceğimiz bir fidan bizden sonraki nesillerin hayatını kurtaracak. Yeşile, doğaya ve çevreye bu derece önem veren bir anlayışa sahibiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin