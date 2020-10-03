AK Parti Suluova İlçe Başkanlığına Temel seçildi
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AK Parti Suluova İlçe Başkanlığına Temel seçildi

03.10.2020 18:03 | Son Güncelleme: 03.10.2020 18:06
AK Parti Suluova İlçe Başkanlığına Temel seçildi

AK Parti Suluova İlçe Başkanlığı 7'nci olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

AK Parti Suluova İlçe Başkanlığı 7'nci olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Mahmut Demir Spor Salonunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen ve tek liste ile gidilen seçimde, AK Parti Genel Merkezi tarafından daha önce göreve atanan Mustafa Temel başkanlığa aday oldu.

Temel, kullanılan oyların tamamını alarak başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulunda ise Ahmet Evren Gücek, Bünyamin Şenocak, Cahit Ergen, Emin Yavuz, Enes Kodaman, Hüseyin Küskün, Mustafa Şen, Nisa Önal, Oğuzhan Yavuz Zennun, Pınar Özden Koca, Mustafa Sefa Biçer, Seyfullah Dikmen ve Tuncay Yurt yer aldı.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, kongrede yaptığı konuşmada, kongrelerde yönetime seçilenlerin bahanesiz gece gündüz çalışma sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

AK Parti döneminde Suluova'nın son 15 yılda çok büyük yatırımlar aldığını, önemli gelişmeler sağlandığını belirten Çilez, "Yeni yapacağımız yatırımlar ile inşallah Suluova, şehirleşmesini tamamlayacak. Cumhurbaşkanımızın çizdiği o yolda omuz omuza yürüyeceğiz ve Suluova'mızı yeni yatırımlarla bir üst lige taşıyacağız." dedi.

Temel ise milletin hizmetkarı olma yolunda bayrağı en ileri seviyeye taşımaya çalışacağını dile getirerek, "Daha önce bu kutlu davamızda görev yapmış kıymetli büyüklerimize de şükranlarımızı sunuyorum. Tek arzumuz bir duanın içerisinde yer alabilmek. Ben yok, biz varız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya tarafından eski ilçe başkanı Muhammed Biçer'e plaket ve çiçek verildi.

Kongreye AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, eski AK Parti Milletvekili Akif Gülle, Belediye Başkanı Fatih Üçok, AK Parti yeni İlçe Başkanı Mustafa Temel, AK Parti Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan

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