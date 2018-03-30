AK Parti Sultangazi 4. Olağan Kongresi - İstanbul

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün Türkiye olarak 1,2 milyar liralık sosyal yardımlarımız, 36 milyar liraya yükseldi. Sadece engelli kardeşlerimiz için verdiğimiz engelli evde bakım yardımımızın miktarı 5,5 milyar lirayı buldu. Engellilerimiz için yeni projeler yapmaya devam ediyoruz. Bu güzel projelerimizden bir tanesini de 2019'a kadar inşallah Sultangazi'de gerçekleştireceğiz." dedi.

Bakan Kaya, Sahra Sultan Düğün Sarayı'nda yapılan AK Parti'nin Sultangazi İlçe Teşkilatı'nın 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2019 seçimlerinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Kaya, kongrelerin coşku içinde geçtiğini ifade ederek, "Liderimize bir sözümüz var, biz 'Çalışarak dinleneceğiz' dedik. Cumhurbaşkanımıza, İstanbul teşkilatları olarak 2019'a kadar çalışarak dinlenmenin sözünü verdik. Cumhurbaşkanımıza ve milletimize karşı sorumluluğumuzu da en iyi şekilde yerine getireceğiz." diye konuştu.

Sosyal devlet anlayışıyla, yoksula, engelliye, kimsesize, muhtaçlara el uzattıklarını kaydeden Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye olarak 1,2 milyar liralık sosyal yardımlarımız, 36 milyar liraya yükseldi. Sadece engelli kardeşlerimiz için verdiğimiz engelli evde bakım yardımımızın miktarı 5,5 milyar lirayı buldu. Engellilerimiz için yeni projeler yapmaya devam ediyoruz. Bu güzel projelerimizden bir tanesini de 2019'a kadar inşallah Sultangazi'de gerçekleştireceğiz. Bir engelsiz yaşam merkezini, gündüzlü bakım merkezimizi Sultangazi'mize inşallah kazandıracağız. Sultangazi'deki tüm engelli ailelerimize nefes aldıracak bir merkezi inşallah burada hizmete açacağız. Biz, yüreklere merhem olmaya Allah'ın izniyle inşallah devam edeceğiz. Türkiye büyüyor, Türkiye gelişiyor. Türkiye'yi inşallah 2023 hedefimiz olan dünyanın en büyük 10 ekonomisinin içerisine sokacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinin içerisine gireceğiz ki, daha fazla yoksula el uzatalım, daha fazla kimsesize sahip çıkalım, dünyanın dört bir tarafındaki daha fazla mazluma derman olalım, el uzatalım, işte biz bunun için çalışıyoruz."

"Suriye ve Irak'ta, insanlık onurunun düşmanı olan terör örgütleriyle mücadele ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ise Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada olan biten her şeyin Türkiye'nin gelişmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürümesiyle yakından ilgili olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bölgesinde yapılmaya çalışılan harita değişikliklerine karşı ilk defa yüksek sesle itiraz ettiğini dile getiren Eker, "Suriye'de başlattığımız operasyonla o bölgede yaşayan ne Arap kardeşlerimize ne Türkmen kardeşlerimize ne de Kürt kardeşlerimize karşı bir tutum içerisinde olmadık. Suriye'de ve Irak'ta yaptığımız bütün operasyonlarda hedef olarak sadece insanlığın ve insanlık onurunun düşmanı olan terör örgütlerini etkisiz hale getirmeyi ve onlarla mücadele etmeyi gönüllü olarak gerçekleştirdik." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da kongrenin Sultangazi ve İstanbul'a hayırlar getirmesini temenni ettiğini vurguladı. Kongreden sonra çok daha güçlü olacaklarına inandığını aktaran Muş, emekleri dolayısıyla tüm teşkilat çalışanlarına teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise bu yıl ihale yapılması durumunda 3 sene içinde Sultangazi'ye metronun geleceği bilgisini paylaşarak, "Sultangazi'de İstanbul'un en önemli sorunlarından biri olan kentsel dönüşüm sorunu var. 2018 yılı içerisinde Büyükşehir bütçemizden 1 milyar ödenek ayırdık kentsel dönüşüm için ve İstanbul'da kentsel dönüşümü yaparken, binaları yıkıp tekrar yapacağız ve hiçbir şekliyle imar artışı olmayacak, sadece vatandaştan evinden yüzde 20 metrekaresini düşmüş olacağız. 30, 50 sene önce yapılmış 100 metrekarelik bir daire bugün itibariyle 80 metrekare olursa herhalde bugün yapılan dairenin konforu daha iyi olur. Bu sayede de daire sahiplerinden, vatandaşlarımızdan hiçbir para talep etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da partilerinde koltuk hırsları, makam ve mevki yarışının bulunmadığını, hayırda yarışmanın kendileri için asıl olduğunu ifade etti.

Şenocak, yerel seçimlere aylar kaldığını, 2019'da partilerden ziyade Türkiye'nin bekasını oylayacaklarını, istiklal, istikbal için sandığa gideceklerini dile getirdi.

Kongrede başkanlığa seçilen Abdurrahman Dursun, görevi Suzan Dağlar Civan'dan devraldı.