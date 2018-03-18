AK Parti Sultanbeyli 6. Olağan Kongresi - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya (2)

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması İSTANBUL - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Sultanbeyli 6. Olağan İlçe Kongresine katılarak konuşma yaptı. -2-