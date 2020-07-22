AK Parti Süloğlu İlçe Başkanlığı'na Veli Çolak atandı
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AK Parti Süloğlu İlçe Başkanlığı'na Veli Çolak atandı

AK Parti Süloğlu İlçe Başkanlığı görevine, Veli Çolak atandı.

AK Parti Süloğlu İlçe Başkanlığı'na Veli Çolak atandı
22.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:24

AK Parti Süloğlu İlçe Başkanlığı görevine, Veli Çolak atandı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından Süloğlu İlçe Başkanlığına Veli Çolak atandı.

Çolak, İl Başkanı Belgin İba ile gittiği Genel Merkez'de mazbatasını Kandemir'in elinden aldı.

İl Başkanı Belgin İba, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana Süloğlu'na 8 ayda 6 kez gittiklerini, teşkilat ve ilçe sakinleri ile sürekli iletişimde olduklarını belirtti.

Siyasetin bir bayrak yarışı olduğunu ifade eden İba, "Yaptığımız görüşmelerde kongre öncesinde Süloğlu ilçesinde yenilenme kararı aldık. AK Parti, milletin partisidir. Milletimizin bize emanet ettiği davayı sahiplenmek ve en yükseğe çıkarmak için üstlendiğimiz görevlerde en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız. Bu bağlamda partimiz için çalışan ve emek veren Başkanımız Serkan Çomak'a teşekkür ederim. İnşallah yine bir ve beraber olarak bu kutlu davada çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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