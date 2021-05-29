AK Parti Süloğlu İlçe Başkanı Çolak: "Süloğlu için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Süloğlu İlçe Başkanı Çolak: "Süloğlu için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz"

AK Parti Süloğlu İlçe Başkanı Çolak: 'Süloğlu için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz'
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

AK Parti Süloğlu İlçe Başkanı Veli Çolak, Süloğlu için çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini bildirdi.

AK Parti Süloğlu İlçe Başkanı Veli Çolak, Süloğlu için çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çolak, CHP'li Süloğlu İl Genel Meclis Üyesi Önder Cin'in köylerin ve ilçenin sorunlarını dile getirmek yerine partisinin TBMM'de görev yapan milletvekillerine özenerek kürsüde şov peşinde koştuğunu belirtti.

Cin'in Süloğlu ilçesi ve köylerinin sorunları ile güncel ihtiyaçlarına çözüm aramaktan uzak tavırlar içinde olduğunu, silkelenip halka verdikleri sözleri yerine getirmeleri gerektiğini aktaran Çolak, şunları kaydetti:

"İlçe teşkilatı olarak AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın bilgisi ve desteği ile Süloğlu Sulama Kooperatifi Başkanı ile sulama kanallarının yıpranmışlığını tespit ettik. Konu toplulaştırma çalışmalarının ardından acil olarak çözülecek.

Büyükgerdelli köyünün içinde düşen beton bloğu kaldırılıp dere temizliğini yaptırdık. Bunun yanı sıra Taşlısekban köy deresinin temizlenmesi, Sülecik köy göleti ile ilgili çalışmalar, Sülecik - Yağcılı köyleri arasındaki yolun yapımı ile ilgili adımın atılması, bu köyde yaşayanların ilçe merkezine gelmek için 12.5 kilometre kat ettikleri yolu 6.5 kilometreye düşürme çalışması, Akarder köyü cevizlik alanına güneş enerji sistemi kurulması, Geçkinli -Küküler köyleri arası yolun bakımı ve tamiri, ilçe merkezinde hasar gören köprünün yerine yenisinin yapılması ve İl Genel Meclisi üyesinin kendi köyü olan Keramettin köyünün elektrik hattının yenilenmesi gibi birçok çalışma gerçekleştirdik."

Çolak, Keramettin Köyü'nün girişine bulunan dar köprünün yapımının gerçekleştirilmesini programa aldırıldığını, Süloğlu için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

AK Parti Süloğlu İlçe Başkanı Çolak: 'Süloğlu için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kim çevreci, işte bu ortada.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim çevreci, işte bu ortada.
20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi
20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi
20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri hayrete düşürdü
20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri hayrete düşürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Prens Harry Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Ergin Ataman Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Süloğlu İlçe Başkanı Çolak: "Süloğlu için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 17:54:56. #1.14#

title