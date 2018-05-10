Son Dakika! AK Parti'den Muharrem İnce'nin Hakkari Mitingine İlk Yorum: Güzel Bir Gelişme

AK Parti Basın Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Hakkari mitingi ile ilgili "Türk bayraklarının olması güzel bir gelişme" dedi.

AK Parti'nin seçim beyannamesini 25 Mayıs'ta açıklayacağını belirten Ünal şunları söyledi:

Cumartesi günü 7 bin 340 aday adayının mülakatını bitirmiş olacağız. Her ilden diyelim ki Kahramanmaraş 8 milletvekili üst kurula çarpı 3 yani 24 tane aday adayı üst kurula çıkacak. Yani Kahramanmaraş ile ilgili 31 kişi değerlendirilecek. Üst kurulda değerlendirilecek bu değerlendirmenin sonunda Kahramanmaraş'ta 8 adayımız belirlenecek sonra 21 Mayıs'ta YSK'ya teslim edilecek.

ADAY TANITIMI DA YAPILACAK

Aday tanıtım toplantısını 25 Mayıs günü yapacağız. 25 Mayıs günü hem genel olarak kampanyanın kurumsal kimliğini de sizlere sunmuş olacağız. 25'in de sizlerle seçim beyannamemizi paylaşacağız.

"ERDOĞAN-İNCE GÖRÜŞMESİ SAMİMİ GEÇTİ"

Bildiğiniz gibi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sayın Muharrem İnce dün genel başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Görüşme son derece samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti.

Cumhurbaşkanımızın Salı günü grup toplantısında, millet iradesini egemen kılmak ve söz de karar da milletindir mücadelesini veren bir siyasi parti olarak cumhurbaşkanımız "Bu millet bize tamam derse, biz tabi ki tamam deriz. Devam derse devam ederiz" Cumhurbaşkanımızın bir sözünden yola çıkarak, kendilerine bir slogan buldular. Seçimleri de seçimlerin motivasyonlarını da, sloganlarını da seçimin süreçlerini de taraftarını da muhalifini de 16 yıldır bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan belirliyor. Zaten liderlik de böyle bir şeydir.

Soru: Bugün Sayın Muharrem ince, "Hakkari'de Türk bayrağı olacak mı" diye sordu Cumhurbaşkanı dedi. Ne dersiniz?

Güzel gelişme derim. Tabi ki bir cumhuriyetin kuruluşunda halk fırkası ismiyle var olan bir partinin Hakkari'de PKK'nın siyasi uzantısı niteliğindeki bir partinin adeta taaddüdü ile miting yapmış olması geçmişte herkesin içini acıtmıştır. Bugün bu şekilde miting yapıyor olmaları da aynı zamanda, sabah akşam meşruiyetini tartışmaya açtıkları ve kurumsal itibarıyla sabah akşam adeta itibarsızlaştırma söylemi kullandıkları devletin ne kadar güçlü olduğunu, bölgede teröristlerin bırakın şehri, kırsaldan bile temizlendiğini bölgede artık terörle mücadelenin sonunda nasıl güvenli hale geldiğini bölgeye gittiğinizde görüyorsunuz.