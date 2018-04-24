AK Parti Sözcüsü Ünal: "(Kılıçdaroğlu) Bugün kalkmış Hazreti Musa olmaktan bahsediyor, bizi 'firavun' diye nitelendiriyor. Firavunu bilmez, Musa'yı bilmez. Musa olmak ne demektir bunu bilmez. Kendisinden Musa olmaz, kendisinden firavun da olmaz çünkü firavun da bir şahsiyettir. Kendisinden olsa olsa Musa'nın kavmine ihanet eden Samira olur."