AK Parti Sözcüsü Ünal: "Kadrolarımızı Yenileyerek 2019 ve 2023'e Hazırlanıyoruz" - Kilis
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kadrolarını yenileyerek 2019 ve 2023'e hazırlandıklarını belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kadrolarını yenileyerek 2019 ve 2023'e hazırlandıklarını belirtti.
Ünal, Kilis Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kilis 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yenilenme sürecinde olduğunu söyledi.
Her ilde kongrelerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Ünal, kadrolarını yenileyerek 2019 ve 2023'e hazırlandıklarını kaydetti.
Dünyaya iyilik konusunda "Kilis'i izleyin" diye seslenen Ünal, dünya genelinde bir iyilik ödülü verilecekse bunun ilk adayının Kilis olacağını, bu konuda da belediyeyle çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da kardeşlik, barış ve ensar şehri olan Kilis'in, kendi ağırlığından fazla yük kaldırdığını söyledi.
Herkesin Kilis ile ve Kilislilerle iftihar ettiğini, şehrin tarihin sayfalarına altın harflerle yazılacağını belirten Yılmaz, bugüne kadar davaya hizmet eden tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım gibi hizmet sevdalılarının üzerinden yük almanın kendilerine nasip olduğunu dile getirerek bu yüzden de çok mutlu olduklarını belirtti.
Bugüne kadar yanlış yapmamaya özen gösterdiklerini, bundan sonra da yanlışlardan sakınarak hareket edeceklerini söyleyen Ataş, teşkilatın her aşamasında dava uğruna emek verenlere teşekkür etti.
Diğer konuşmacılar
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, ensar şehir Kilis'in cefakar, fedakar bir yapısı olduğunu dile getirdi.
Geçmişteki kötü günlerin unutulmadığını ve unutulamayacağını vurgulayan Kara, AK Parti'nin kutlu yürüyüşüne kent olarak sürekli katkı verdiklerini, iktidarda oldukları süre içerisinde Kilis'in sürekli olarak geliştiğini kaydetti.
AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat da AK Parti'nin milletin desteği sayesinde dimdik ayakta olduğunu, kendilerinin de bu desteği ülke için en doğru şekilde kullanmaya özen gösterdiklerini ifade etti.
AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger de halka hizmet etmeyi kendilerine görev bildiklerini belirtti.
AK Parti İl Başkanı İzzet Toprak da teşkilattaki herkesi baş tacı olarak gördüklerini, bu anlayışla devam ederek kentteki birlik ve beraberliği sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.