AK Parti Sözcüsü Ünal: "İradesi Rehin Alınmış Olan Kılıçdaroğlu, Seçmeninin 1 Kasım Genel...

AK Parti Sözcüsü Ünal: "İradesi Rehin Alınmış Olan Kılıçdaroğlu, Seçmeninin 1 Kasım Genel...

AK Parti Sözcüsü Ünal: "İradesi rehin alınmış olan Kılıçdaroğlu, seçmeninin 1 Kasım Genel Seçimleri'ndeki tercihini hiçe sayarak 15 milletvekilini, emrinde olduğu iradenin talimatı ile başka bir partiye göndermiş, sözde demokrasi adına demokrasiyi ve o milletvekillerini seçen millet iradesini...

AK Parti Sözcüsü Ünal:

AK Parti Sözcüsü Ünal: "İradesi rehin alınmış olan Kılıçdaroğlu, seçmeninin 1 Kasım Genel Seçimleri'ndeki tercihini hiçe sayarak 15 milletvekilini, emrinde olduğu iradenin talimatı ile başka bir partiye göndermiş, sözde demokrasi adına demokrasiyi ve o milletvekillerini seçen millet iradesini yok saymıştır."

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et