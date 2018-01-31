AK Parti Sözcüsü Ünal: "İhanetin Adı İfade Özgürlüğü Olamaz"

AK Parti Sözcüsü Ünal: "İhanetin adı ifade özgürlüğü olamaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal:

"O teröristlere sempati duyulmasını sağlayan, o teröristlere sempati ile bakılmasını adeta teşvik eden, tavsiye eden akademisyenler var"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Ne zamandan beri ihanetin adı ifade özgürlüğü olmuştur. Dünyanın her yerinde ihanet ihanettir. Dünyanın hiçbir yerinde bir ülkenin değerlerine, varlığına, güvenliğine ihanet kabul edilemez. O yüzden ülkemizin, bu aziz milletin aşağılanmasına, hor görülmesine, geri kalmış göstermesine asla ve asla müsaade etmeyin" dedi.

Kahramankazan Belediyesi Sosyal Medya Akademisi'nde konuşan Mahir Ünal, "Bu ülkenin üniversitesinde bir çok akademisyen bu ülkenin o körpe beyinlerini bu ülkeye düşman olarak yetiştiriyor biliyor musunuz?" ifadelerini kullanarak, Türk ordusunun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele ettiği teröristleri öven akademisyenler olduğunu kaydetti. Mahir Ünal, "O teröristlere sempati duyulmasını sağlayan, o teröristlere sempati ile bakılmasını adeta teşvik eden, tavsiye eden akademisyenler var. Ama aynı akademisyen o gencin beyini orduyu katil, bu ülkeyi de geri kalmış olarak anlatıyor bu ülkenin üniversitelerinde. Sonra da bunu özgürlük kılıfıyla örtüyor. İfade özgürlüğü ile örtüyor. Ne zamandan beri ihanetin adı ifade özgürlüğü olmuştur. Dünyanın her yerinde ihanet ihanettir. Dünyanın hiçbir yerinde bir ülkenin değerlerine, varlığına, bekasına, güvenliğine ihanet kabul edilemez. Bakın Almanya, 2 kişiyi tutukladı devlet sırlarını ifşa etmekten. Ama aynı Almanya Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sırlarını ifşa eden bir haine devlet madalyası verdi ve şu anda onu koruyor" diye konuştu.

"Terör örgütünün katliamlarına karşı tek bir kelime ettiğini gördünüz mü?"

İspanya'da bir belediye binasına terör örgütünün flaması asılması nedeniyle belediye başkanının görevden alındığını söyleyen Ünal, "Bu ülkede HDP'li belediyeler devletin kendilerine aktardığı bütün ödeneği Kandil'e verdiler, vermekle yetinmediler el yapımı patlayıcıların yerleştirilmesi için devletin kepçesi ile toprağı kazdılar, hendek kazdılar. Oraya yerleştirilen el yapımı patlayıcılar çocukları katletti, kadınları katletti. Bu ülkede bir tane akademisyenin çıkıp da terör örgütünün katliamlarına karşı tek bir kelime ettiğini gördünüz mü? Türkiye Tabipler Birliğinin orada terör örgütünün yaptığı infazlara, katliamlara ses çıkardığını gördünüz mü? Hayır. Ama devlet bu katliamları engellemek için harekete geçtiğinde o efendiler harekete geçerler hemen. Görevliler çünkü. Bu ülkedeki ihaneti, terör seviciliğini korumakla görevliler. Bunu da ne ile yapıyorlar, 'efendim ifade özgürlüğü.' İfade özgürlüğünün ne olduğunu biz biliyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Mahir Ünal'a Belediye Başkanı Lokman Ertürk tarafından 15 Temmuz darbesi ile ilgili maket hediye edildi. Mahir Ünal, programın ardından gaziler ve şehit aileleri ile yemekte bir araya geldi.