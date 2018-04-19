AK Parti Sözcüsü Ünal: "Haziran Ayı İçerisinde Erken Seçim Gibi Bir Niyetimiz Olsaydı,...

AK Parti Sözcüsü Ünal: "Haziran Ayı İçerisinde Erken Seçim Gibi Bir Niyetimiz Olsaydı,...

AK Parti Sözcüsü Ünal: "Haziran ayı içerisinde erken seçim gibi bir niyetimiz olsaydı, kongrelerimizi buna göre planlardık.

AK Parti Sözcüsü Ünal:

AK Parti Sözcüsü Ünal: "Haziran ayı içerisinde erken seçim gibi bir niyetimiz olsaydı, kongrelerimizi buna göre planlardık. Gençlik Kolları, Kadın Kolları Kongremiz gerçekleşmedi. 28 Nisan'da İzmir, 6 Mayıs'ta da İstanbul kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongrelerimizle ilgili alınmış bir karar henüz söz konusu değil."

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