AK Parti Sözcüsü Ünal: "Haziran Ayı İçerisinde Erken Seçim Gibi Bir Niyetimiz Olsaydı,...

AK Parti Sözcüsü Ünal: "Haziran ayı içerisinde erken seçim gibi bir niyetimiz olsaydı, kongrelerimizi buna göre planlardık. Gençlik Kolları, Kadın Kolları Kongremiz gerçekleşmedi. 28 Nisan'da İzmir, 6 Mayıs'ta da İstanbul kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongrelerimizle ilgili alınmış bir karar henüz söz konusu değil."