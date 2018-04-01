AK Parti Sözcüsü Ünal: "Devletin İçine Sızan Hainleri, Kanserli Hücreyi Temizler Gibi Temizledik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz milletin emriyle hareket eder, milletin emriyle oturup kalkarız. Biz o günden bugüne verdiğimiz mücadelede vesayet kullanımını ortadan kaldırdık, devletin içine sızan birtakım hainleri, tıpkı devletin içine girmiş şeytanı çıkarır gibi devletin içerisindeki kanserli hücreyi temizler gibi temizledik." dedi.

Ünal, Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Her kongrenin bir değişim, yenileme olduğunu ifade eden Ünal, şöyle devam etti:

"Her kongrede biz bir kez daha kim olduğumuzu hatırlarız. Biz nereden geliyoruz, bizim amaçlarımız nedir, bizim siyasetimizin asli amaçları nedir, bunları bir kez daha hatırlarız. AK Parti, partilerden bir parti değildir. AK Parti tarihin içinden akıp gelen bir fikir, bir duygu ve bir inançtır. O yüzden AK Parti'yi diğer siyasi partilerle karıştırmamak gerekir çünkü AK Parti, bu milletin ta kendisidir. O yüzden, Recep Tayyip Erdoğan da liderlerden bir lider değildir. Bu milletin, derdinin, davasının, gayesinin, hassasiyetlerinin tek tecessüm ettiği kişidir. O yüzden, biz kongre gününde lider, teşkilat ve millet ne anlama geliyor, liderimiz bizim için ne ifade ediyor, teşkilat mensubu olmak bizim için ne ifade ediyor, milletle kurduğumuz ilişki bizim için ne ifade ediyor bunları bir kez daha hatırlamamız gerekir."

İktidara geldikleri günden itibaren bir mücadelenin içerisinde olduklarını belirten Ünal, tarihsel misyonlarının farkında olarak liderleriyle, teşkilatlarıyla büyük bir mücadelenin içerisinde yer aldıklarını dile getirdi.

"Milletin emriyle oturup kalkarız"

Ünal, mücadele verirken unutulmaması gereken şeylerin olduğunu aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Verdiğimiz mücadelenin safhalarını tek tek hatırlayacağız. Eğer kim olduğumuz unutursak yolumuzu, derdimizi, hedefimizi, gayemizi unutursak, istikametimizi kaybederiz. Nereye gittiğimizi kaybederiz, ne gerçekleştirmek için hangi mücadeleleri verdiğimizi kaybederiz. Öncelikle biz tek tek hatırlayalım. Biz 1950 yılında 'Yeter söz de karar da milletindir.' diyen Adnan Menderes'in millet iradesini egemen kılmak için verdiği mücadelenin bir devamı niteliğindeyiz. Biz Turgut Özal'ın vesayetle yaptığı mücadelenin devamı niteliğinde bir mücadele veriyoruz. Biz milletin emriyle hareket eder, milletin emriyle oturup kalkarız. Biz o günden bugüne verdiğimiz mücadelede vesayet kullanımını ortadan kaldırdık, devletin içine sızan birtakım hainleri, tıpkı devletin içine girmiş şeytanı çıkarır gibi devletin içerisindeki kanserli hücreyi temizler gibi temizledik. Bugüne kadar 16 yılda onlar, cehennem oldu geldiler, bu aziz millet onu göğsünde söndürdü. Biz, şunu unutmayalım, değişime direnç uzun sürer, 15, 16 yıl insan hayatında önemli bir süredir ama devletlerin, toplumların hayatında 15, 16 yıl kısa bir süredir."

AK Parti siyasetinin diğer partilerin siyaseti gibi olmadığını anlatan Ünal, "Hele bugün, bir ana muhalefet partisi var ki yaptığı, söylediği şeyler ve yaptığı işler bırakın siyaseti artık psikolojinin konusuna bile girer. Biz, şunu söylüyoruz, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'si artık 2010'dan bugüne öyle bir hale geldi ki maalesef yenilenen milletin hassasiyetlerini görmüyor. Bu aziz millet bunun farkında. O yüzden sorumluluğumuz fazla, o yüzden sorumluluğumuz yüksek, o yüzden diriliş heyecanıyla yola devam etmemiz gerekiyor."diye konuştu.

"TBMM'yi AK milletvekilleriyle dolduracağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da partilerinin kurulduğundan itibaren Adana'nın AK Parti'ye, Cumhurbaşkanına verdiği desteğin her daim artarak devam ettiğini dile getirdi.

Yeni yola ve sürece girildiğini belirten Çalık, 16 Nisan'da Adana'nın cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine verdiği desteği 2019'da artırarak devam ettireceğini söyledi.

2023, 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştirmek için önlerinde çok önemli süreç olduğunu ifade eden Çalık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öncelikle yapmamız gereken Adana başta olmak üzere belediyelerimizin hizmetini AK belediyecilikle tanıştırmak. 2019'da Adana'da büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarımızın ak belediyelerle tanıştıracağız. Sonrasında 2019'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden milletin oylarıyla cumhurbaşkanı seçeceğiz. Arkasından TBMM'yi AK milletvekilleriyle dolduracağız. Çok çalışacağız."

Çalık, bu vatan için toprağa düşmüş her şehidin kanını yerde bırakmadan terör örgütleriyle mücadele edeceklerini kaydetti.