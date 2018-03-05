AK Parti Sözcüsü Ünal'dan 'Şeker Fabrikası' Açıklaması
Ünal, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmasıyla ilgili, "Kazanılmış hakların herhangi bir şekilde kaybına fırsat vermeden, yine özellikle pancar üreten çiftçilerimizin hiçbir şekilde mağdur olmasına izin vermeden gerçekleştireceğimiz bir düzenlemeyi konuşuyoruz.
Ünal, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmasıyla ilgili, "Kazanılmış hakların herhangi bir şekilde kaybına fırsat vermeden, yine özellikle pancar üreten çiftçilerimizin hiçbir şekilde mağdur olmasına izin vermeden gerçekleştireceğimiz bir düzenlemeyi konuşuyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com