AK Parti Sözcüsü Ünal'dan 'Şeker Fabrikası' Açıklaması

Ünal, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmasıyla ilgili, "Kazanılmış hakların herhangi bir şekilde kaybına fırsat vermeden, yine özellikle pancar üreten çiftçilerimizin hiçbir şekilde mağdur olmasına izin vermeden gerçekleştireceğimiz bir düzenlemeyi konuşuyoruz." dedi.