AK Parti Sözcüsü Ünal'dan Myk Sonrası Bedelli Askerlik Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bedelli askerliğe ilişkin yapılan revizyonda bir değişikliğe gidilmeyeceğini belirterek, "21 gün olarak konuşuldu. Özellikle yurt dışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve bu yapılacak yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes faydalanacak" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam eden AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sırasında açıklamada bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın CHP MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamalara değinen Ünal, "CHP, 24 Haziran sonrasında tutumunu, dilini, üslubunu değiştirmeden maalesef siyaseti zehirleyen dilini kullanmaya devam ediyor. CHP, algı ve söylem olarak hakareti zeka, iftirayı özgürlük olarak, terör seviciliği vatanseverlik zanneden, devletin anayasal düzenine karşı gelmeyi direnme hakkı olarak nitelendiren anlayışına devam ediyor. Açıklamasının bir yerinde diyor ki; 'Dolar OHAL ilan edilmeden önce 2.90'dı, şimdi 4.90, enflasyon da iki katına çıktı.' Bunun sorumlusu olarak OHAL'i gören, 15 Temmuz gibi bir işgal girişimini yok sayan ve işgal girişiminden sonra Türkiye'nin kendi güvenliği ile ilgili aldığı tedbirleri gereksiz gören ve AK Parti karşıtlığı üzerinden adeta terör örgütlerinin destekçisi durumuna gelmiş bir görüntü arz ediyorlar. OHAL sonrası yapılan hem bölgesel güvenliğe ilişkin hem de Türkiye'nin iç güvenliği ve FETÖ ile mücadelesine ilişkin yaptığı düzenlemeler konusunda CHP'den zaten olumlu yaklaşım beklemiyoruz. CHP'nin bugüne kadar attığı iddialara seçmen sandıkta gerekli cevapları vermesine rağmen CHP milletin iradesini ve bu iradenin verdiği mesajları anlamamak konusunda direncini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünal, bir gazetecinin "Yerel seçimlere doğru giderken AK Parti içinden il başkanları ve belediye başkanlarında bir değişim, tazelenme görecek miyiz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Seçimler öncesinde AK Parti hem kongreleriyle hem de genel başkan istifaya çağırma hakkını kullanarak hem il başkanlıklarında hem de belediye başkanlıklarında bu yenilenmeyi gerçekleştirdi. Önümüzde büyük kongre var ve bu kongrede il başkanlıkları veya belediye başkanlıklarıyla ilgili değil, daha çok genel merkez MKYK'sına ilişkin AK Parti'nin bir geleneğidir bu yenilenme. Bayrak yarışıdır siyaset bizim için ve bu bayrak yarışında AK Parti yeni arkadaşlara alan açacak ve bu yenilenme gerçekleşecektir."

Bedelli askerliğe ilişkin yapılan revizyonda bir değişikliğe gidilmeyeceğini kaydeden Ünal, "21 gün olarak konuşuldu. Üst yaş sınırı kaldırıldı. Yurt dışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve bu yapılacak yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes faydalanacak" dedi.

Mesut Özil'in Almanya milli takımından ayrılma kararı ve sonrasında yaptığı açıklamalara yönelikte bir değerlendirmede bulunan Ünal, "Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepkidir. Almanya bir taraftan entegrasyonu konuşurken bu tür uygulamalarla ve Mesut Özil'in açıklamaları sonrasında gelen bazı yaklaşımlar bize gösterdi ki aslında entegrasyon görüntüsünün altında bir asimilasyon amacının yattığı görülüyor. Bu kabul edilebilir değildir" açıklamasını yaptı. - ANKARA