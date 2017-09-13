AK Parti Sözcüsü Ünal'dan 'İç Tüzük' Açıklaması; Mutabakat Aranarak, Yeni Bir İç Tüzük Çalışması...

AK Parti Sözcüsü Ünal'dan 'İç Tüzük' Açıklaması; Mutabakat Aranarak, Yeni Bir İç Tüzük Çalışması...

AK Parti Sözcüsü Ünal'dan 'İç Tüzük' Açıklaması; Mutabakat Aranarak, Yeni Bir İç Tüzük Çalışması...