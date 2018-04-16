AK Parti Sözcüsü Ünal: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Yeni Bir İdari Sistemin Oluşması Anlamına...
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamaları
ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (3)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "(Uyum yasalarıyla ilgili) Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, takdir edersiniz ki tamamen yeni bir bürokrasinin oluşması, yeni bir idari sistemin oluşması, yeni teamüllerin oluşması anlamına da geliyor. Bununla ilgili çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma tamamlandıktan sonra tekrardan Milli Mutabakat Komisyonu'nda bir ortak çalışmayı müteakip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu çalışmalar gönderilecek."