AK Parti Sözcüsü Ünal: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Anayasa Uyum Çalışmaları Yürütülüyor"

AK Parti Sözcüsü Ünal: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Anayasa Uyum Çalışmaları Yürütülüyor"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamaları
ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (1)

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