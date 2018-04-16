AK Parti Sözcüsü Ünal: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Anayasa Uyum Çalışmaları Yürütülüyor"
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamaları
ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (1)