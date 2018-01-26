AK Parti Sözcüsü Ünal: CHP'yi Bu Tehlikeli Söylemden Vazgeçmeye Davet Ediyorum

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "CHP, Zeytin Dalı Harekatı'na, TSK'ya dönük herhangi bir şey söyleyemediği için sahada bizimle birlikte canını ortaya koyan ÖSO'yu itibarsızlaştırmak onu terörle DEAŞ ile ilişkilendirmek için yine algı operasyonuna başlamış gözüyor. DEAŞ'ın müttefiki PYD'dir. CHP ısrarla Türkiye'yi ve Türkiye'nin sahadaki müttefiklerini DEAŞ, IŞİD ile aynı çerçevede göstermeye uluslararası alana dönük bir dil kullanmaya devam ediyor. CHP'yi bu tehlikeli söylemden vazgeçmeye davet ediyorum" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"SINIR GÜVENLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN TÜRKİYE, ÖZGÜR SURİYE ORDUSU İLE BİRLİKTE HAREKATI BAŞLATTI"

Afrin konusunda ABD-Türkiye arasındaki açıklamalara ilişkin bir soru üzerine Ünal, "Türkiye'ye dönük ciddi anlamda saldırılar gerçekleşti. Bu saldırıları engellemek, sınır güvenliğini gerçekleştirmek için Türkiye, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte harekatı başlattı" dedi.

"CHP'Yİ BU TEHLİKELİ SÖYLEMDEN VAZGEÇMEYE DAVET EDİYORUM"

Ünal, "Acı olan maalesef CHP, harekat başladığı günden itibaren görevlendirildiği üzere Cumhurbaşkanımıza, ailesine dönük hakaretlerine, edep dışı ifadelerine devam ediyor. Yine çok tehlikeli bir şey yapmakta. Geçmişte FETÖ meselesinde yaptığı yapmaya devam ettiği gibi Suriye halkının 7 yıllık mücadelesine hakaret eder gibi Suriye muhalefetinin hem siyasi kanadına, hem askeri kanadına hakaret eder gibi Suriyeli muhaliflerin askeri kanadı olan Suriye ordusunu terörist gibi göstermek söylemini başlatmış bulunuyor. Yakında bunu uluslararası basına taşıyacaklar öyle görünüyor. Dün bir Fransız ajansı bunu kullandı. CHP, Zeytin Dalı Harekatı'na, TSK'ya dönük herhangi bir şey söyleyemediği için sahada bizimle birlikte canını ortaya koyan ÖSO'yu itibarsızlaştırmak onu terörle DEAŞ ile ilişkilendirmek için yine algı operasyonuna başlamış gözüyor. DEAŞ'ın müttefiki PYD'dir. CHP ısrarla Türkiye'yi ve Türkiye'nin sahadaki müttefiklerini DEAŞ, IŞİD ile aynı çerçevede göstermeye uluslararası alana dönük bir dil kullanmaya devam ediyor. CHP'yi bu tehlikeli söylemden vazgeçmeye davet ediyorum" diye konuştu.

"ABD'NİN KAFA KARIŞIKLIĞININ DEVAM ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

ABD'nin güvenli hat öneresine ilişkin bir soru üzerine Ünal, "ABD'nin kafa karışıklığının devam ettiğini görüyoruz" dedi.

"ABD DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ DE DÜN BUNU İTİRAF ETMİŞ OLDU"

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert ise Afrin bölgesindeki PYD unsurları için "PKK" ifadesini kullanmasına ilişkin Ünal, "PKK'nın Suriye'deki faaliyetlerine dikkat çekiyorduk. Dışişleri sözcüsü de dün bunu itiraf etmiş oldu" dedi.