AK Parti Sözcüsü Ünal: "Chp'nin Türkiye'nin Gündemini Rehin Almaya Çalışmaktan Başka Bir Şey...

AK Parti Sözcüsü Ünal: "Chp'nin Türkiye'nin Gündemini Rehin Almaya Çalışmaktan Başka Bir Şey...

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (2)

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