AK Parti Sözcüsü Ünal: "Chp'nin Türkiye'nin Gündemini Rehin Almaya Çalışmaktan Başka Bir Şey...

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (2)