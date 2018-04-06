AK Parti Sözcüsü Ünal: "Bizler de Artık CHP'nin Yalanlarına Cevap Vermekten, Hakaretleriyle İlgili...

AK Parti Sözcüsü Ünal: "Bizler de artık CHP'nin yalanlarına cevap vermekten, hakaretleriyle ilgili dava açmaktan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezeyanlarından, histerilerinden, histeri krizlerinden bıkmış usanmış durumdayız. Türkiye bunu hak etmiyor, Türkiye böyle bir muhalefeti hak etmiyor."