AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un, Batı Trakya'yı ziyaretinde...
Haberler » Politika » AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un, Batı Trakya'yı ziyaretinde... - Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un, Batı Trakya'yı ziyaretinde...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un, Batı Trakya'yı ziyaretinde Müslüman Türk azınlığa 'Müslüman Yunan Azınlık' demesi son derece yanlıştır.

18.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:00
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

Sözcüsü : "Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un, 'yı ziyaretinde Müslüman Türk azınlığa 'Müslüman Yunan Azınlık' demesi son derece yanlıştır. Müslüman Türk azınlığın kimliğini inkar etmek kınanacak bir davranıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler