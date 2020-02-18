AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un, Batı Trakya'yı ziyaretinde...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un, Batı Trakya'yı ziyaretinde Müslüman Türk azınlığa 'Müslüman Yunan Azınlık' demesi son derece yanlıştır.
18.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:00
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un, Batı Trakya'yı ziyaretinde Müslüman Türk azınlığa 'Müslüman Yunan Azınlık' demesi son derece yanlıştır. Müslüman Türk azınlığın kimliğini inkar etmek kınanacak bir davranıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA