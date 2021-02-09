AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Yeni Anayasa çalışmaları) Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Millete verilmiş bir yetki milletten geri alınamaz"

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Yeni Anayasa çalışmaları) Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Millete verilmiş bir yetki milletten geri alınamaz."

Çelik: "Siyaset yapan herkesin milletimize ve gelecek nesillere yeni anayasa borcu vardır. Bunu ödemek için elimize geçen fırsatı değerlendirmek gerek"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya