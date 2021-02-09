AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Yeni Anayasa çalışmaları) Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Millete verilmiş bir yetki milletten geri alınamaz"
09.02.2021 17:58 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:06
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Yeni Anayasa çalışmaları) Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Millete verilmiş bir yetki milletten geri alınamaz."
Çelik: "Siyaset yapan herkesin milletimize ve gelecek nesillere yeni anayasa borcu vardır. Bunu ödemek için elimize geçen fırsatı değerlendirmek gerek"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya