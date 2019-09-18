AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Yargı reformu) Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, ifade özgürlüğünü,...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Yargı reformu) Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, ifade özgürlüğünü, savunma hakkını, adalete erişimi ve adalet sisteminin işleyişinde kalitenin artmasını son derece güçlendirecektir.
18.09.2019 18:18
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Yargı reformu) Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, ifade özgürlüğünü, savunma hakkını, adalete erişimi ve adalet sisteminin işleyişinde kalitenin artmasını son derece güçlendirecektir."
Kaynak: AA