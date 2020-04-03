Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik: "Ülkemiz bu salgın karşısında bütün tedbirleri yürürlüğe koyuyor, 17...
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Ömer Çelik, AK Parti, Politika

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik: "Ülkemiz bu salgın karşısında bütün tedbirleri yürürlüğe koyuyor, 17...

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik: "Ülkemiz bu salgın karşısında bütün tedbirleri yürürlüğe koyuyor, 17 yılda sağlık alanında yaptıklarımız bizi daha hazırlıklı bir hale getirdi.

03.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:52
Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik: 'Ülkemiz bu salgın karşısında bütün tedbirleri yürürlüğe koyuyor, 17...

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik: "Ülkemiz bu salgın karşısında bütün tedbirleri yürürlüğe koyuyor, 17 yılda sağlık alanında yaptıklarımız bizi daha hazırlıklı bir hale getirdi."

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik: 'Ülkemiz bu salgın karşısında bütün tedbirleri yürürlüğe koyuyor, 17...

Kaynak: İHA

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Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik: "Ülkemiz bu salgın karşısında bütün tedbirleri yürürlüğe koyuyor, 17...
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