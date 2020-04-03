Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik: "Ülkemiz bu salgın karşısında bütün tedbirleri yürürlüğe koyuyor, 17... Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik: "Ülkemiz bu salgın karşısında bütün tedbirleri yürürlüğe koyuyor, 17 yılda sağlık alanında yaptıklarımız bizi daha hazırlıklı bir hale getirdi.

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik: "Ülkemiz bu salgın karşısında bütün tedbirleri yürürlüğe koyuyor, 17 yılda sağlık alanında yaptıklarımız bizi daha hazırlıklı bir hale getirdi." Kaynak: İHA