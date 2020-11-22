AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye'nin savunmasını asla pazarlık konusu yaptırmayız, güvenliğini asla ticaret konusu yaptırmayız. Bu girişimlere...
22.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:06
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye'nin savunmasını asla pazarlık konusu yaptırmayız, güvenliğini asla ticaret konusu yaptırmayız. Bu girişimlere karşı sonuna kadar direneceğiz, mücadele edeceğiz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye'nin savunmasını asla pazarlık konusu yaptırmayız, güvenliğini asla ticaret konusu yaptırmayız. Bu girişimlere karşı sonuna kadar direneceğiz, mücadele edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız