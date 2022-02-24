AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye açısından Rusya ile yoğun ilişkilerimiz var ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz" - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye açısından Rusya ile yoğun ilişkilerimiz var ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Genel
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye açısından Rusya ile yoğun ilişkilerimiz var ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz" (Montro sözleşmesi) "Türkiye, objektif hükümleri açısından net bir şekilde uygulayacaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye açısından Rusya ile yoğun ilişkilerimiz var ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz"

(Montro sözleşmesi) "Türkiye, objektif hükümleri açısından net bir şekilde uygulayacaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye açısından Rusya ile yoğun ilişkilerimiz var ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye açısından Rusya ile yoğun ilişkilerimiz var ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye açısından Rusya ile yoğun ilişkilerimiz var ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz

İhlas Haber Ajansı - Genel

Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Ukrayna, Genel, Haberler

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