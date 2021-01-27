AK Parti'li Çelik: İnsanlığa karşı işlenen tüm soykırımları kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Holokost'u Anma Günü vesilesiyle Yahudilere ve insanlığa karşı işlenen tüm soykırımları kınıyoruz. Türkiye ölümden kaçan Yahudilere kucak açan ve her türlü soykırım karşısında insanlık onurunun yanında yer alan bir tarihe sahiptir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından 27 Ocak BM Uluslararası Holokost'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Çelik, işlenen tüm soykırımları kınayarak, "27 Ocak BM Uluslararası Holokost'u Anma Günü vesilesiyle Yahudilere ve insanlığa karşı işlenen tüm soykırımları kınıyor ve kurbanlarını saygı ile anıyoruz. Holokost, 'kötülüğün sıradanlaştığı' ve insanlık düşmanlarının hunharlaştığı zamanları temsil etmekte, günümüze ve yarınlara dair önemli mesajlar içermektedir" dedi.

'TÜRKİYE TÜM MAZLUMLARIN SIĞINAĞIDIR'Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlığın umudu olduğunu vurgulayan Çelik, "Türkiye ölümden kaçan Yahudilere kucak açan ve her türlü soykırım karşısında insanlık onurunun yanında yer alan bir tarihe sahiptir. Bugün Akdeniz, tüm insanlığın gözü önünde mülteci mezarlığına dönmüş durumdadır; yaşam umuduyla Avrupa yolunu tutan çocuk ve kadınların karanlık sulara gömüldüğünü görüyoruz. Bu mazlumların botlarını batırarak öldürmeye çalışanlar insanlığın yeni düşmanlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti insanlığın umududur. Tüm mazlumların sığınağıdır. Türkiye dün ölümden kaçan Yahudilere ev sahipliği yaptı, bugün ölümden kaçan mazlumların yegane sığınağı olmaya devam ediyor" diye konuştu.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı