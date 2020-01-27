: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten taziye ziyareti - ADANA

27.01.2020 23:11 | Son Güncelleme: 27.01.2020 23:12

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefat eden AK Parti Çukurova İlçe Kadın Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Türkan Sami'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Çelik, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarındaki taziye çadırını ziyaret ederek, Türkan Sami'nin ailesine başsağlığı diledi.

Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okundu, Çelik ve beraberindekiler dua etti.

Çelik burada yaptığı konuşmada, "Türkan Sami kardeşimiz müstesna bir insandı. Çaresiz insanlar için atan bir yüreğe sahipti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Artık emanetini kızı Cansu taşıyacak." dedi.

Kaynak: AA

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