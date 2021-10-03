AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MHP'ye başsağlığı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MHP'ye başsağlığı

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MHP'ye başsağlığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenler için MHP'ye başsağlığı diledi.

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenler için MHP'ye başsağlığı diledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP Bartın İl Teşkilatının içinde bulunduğu otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'e ve Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet diliyoruz. MHP camiasının ve değerli ailelerinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Seyir halindeki otomobilin arka koltuğunda oturan buzağı görenleri şok etti

Seyir halindeki otomobilin arka koltuğunda oturan buzağı görenleri şok etti

 Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti

Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Şafak Sezer Pınar Deniz
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Necip Uysal
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Bekir Pakdemirli Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MHP'ye başsağlığı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 13:02:08. #1.12#