AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "10 Kasım" mesajı

09.11.2019 22:34 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:34

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla anma mesajını paylaştı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için eşsiz fedakarlıklarda bulunan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA