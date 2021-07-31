AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Osmaniye'deki yangın söndürüldü"
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Osmaniye'deki yangın söndürüldü"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Osmaniye'deki yangın söndürüldü'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınının söndürüldüğünü açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınının söndürüldüğünü açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kadirli ilçesi Karatepe köyünde gündür devam eden orman yangını ile ilgili bölgede kurulan Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Çelik, burada Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'dan brifing aldı. Yangın bölgesinde yanan yerlerle ilgili incelemelerde de bulunan Çelik, yaptığı açıklamada Osmaniye'de günlerdir devam eden orman yangının söndürüldüğünü soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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