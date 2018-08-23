AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ortada Türk-Yunan İlişkilerini Zehirleyen Bir Durum Varsa, O da Yunan...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ortada Türk-Yunan İlişkilerini Zehirleyen Bir Durum Varsa, O da Yunan...

IHAAW133839-SIY/23-08-2018 - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ortada Türk-Yunan ilişkilerini zehirleyen bir durum varsa, o da Yunan yargısının aldığı bu karardır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

Yunan ilişkilerini zehirleyen bir durum varsa, o da Yunan yargısının aldığı bu karardır. Bu kararın demokrasinin doğduğu topraklar olduğunu söylediğiniz Yunanistan'da alınması ayrıca utanç vericidir" dedi. 23.08.2018 13: 38: 39 TSI
NNNN - ANKARA

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