AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ortada Türk-Yunan İlişkilerini Zehirleyen Bir Durum Varsa, O da Yunan...
IHAAW133839-SIY/23-08-2018 - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ortada Türk-Yunan ilişkilerini zehirleyen bir durum varsa, o da Yunan yargısının aldığı bu karardır.
Yunan ilişkilerini zehirleyen bir durum varsa, o da Yunan yargısının aldığı bu karardır. Bu kararın demokrasinin doğduğu topraklar olduğunu söylediğiniz Yunanistan'da alınması ayrıca utanç vericidir" dedi. 23.08.2018 13: 38: 39 TSI
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